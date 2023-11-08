Это другое: почему МОК в ситуации с отстранением россиян выглядит глупо Спортивные чиновники готовы наказывать россиян, но не видят проблем с Израилем

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Томас Бах

Более полутора лет большинство российских спортсменов отстранено от международных соревнований из-за СВО на Украине, однако МОК почему-то не торопится принимать аналогичные меры в отношении участников конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем. Последний на официальном уровне объявил о начале военной операции против другой страны, но дисквалифицировать никого не собираются. Получается, налицо политика применения двойных стандартов?

Что заявил МОК после начала конфликта на Украине

Вскоре после 24 февраля 2022-го МОК официально выпустил рекомендацию, в которой призывал международные спортивные организации дисквалифицировать россиян и белорусов. Позже позиция смягчилась до допуска в нейтральном статусе без флага и гимна спортсменов, публично не поддержавших спецоперацию на Украине и не связанных с силовыми структурами своих стран.

Ситуация от этого, правда, не сильно поменялась. Да, есть кейс с недавней поездкой российских борцов на чемпионат мира, на таком же турнире выступал сильно урезанный контингент фехтовальщиков. Но глобально спортивная Россия находится в жесткой изоляции. А в командных видах спорта эта изоляция максимальная.

Как МОК пытается снять с себя ответственность

При этом глава МОК Томас Бах всячески подчеркивает, что позиция комитета носит рекомендательный характер, а право допуска россиян остается за международными федерациями. Так что МОК в истории с отстранением россиян вроде как и ни при чем. Вот только и в вопросе с допуском к Олимпиаде-2024, который точно лежит в юрисдикции МОК, пока ничего не ясно. До старта соревнований остались считаные месяцы, а будут ли там россияне — до сих пор непонятно.

2 октября ТАСС передавал обнадеживающие для россиян слова Баха с Международного форума спортсменов в Лозанне. «В Играх в Токио участвовали спортсмены из стран, многие из которых, к сожалению, находились и продолжают находиться в состоянии войны. Но там были представлены спортсмены со всего мира, что показывало, в чем заключается олимпийская миссия и олимпийский дух. Мы надеемся, что сумеем добиться этого и на Олимпиаде в Париже», — заявил Бах.

Но радоваться рано. МОК до сих пор не говорит ни четкого «да», ни четкого «нет» по поводу участия россиян в Играх. Даже сроки, когда этот конкретный ответ будет дан, не обозначены. Кажется, в комитете просто выжидают окончания олимпийских квалификационных стартов, после чего можно будет с невозмутимым видом объявить, что россияне не попали на Игры по спортивному принципу.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Почему МОК нелепо оправдывается

Одна из главных проблем МОК в том, что эта организация совершенно не «фильтрует базар», часто выдавая в публичное пространство абсурдные вещи. Конечно, это связано с желанием усидеть на двух разъезжающихся в разные стороны стульях. Но даже в такой ситуации официальные заявления и МОК, и его президента Баха могли бы быть более продуманными.

Чего стоит только перл по поводу возможного отстранения израильтян. «МОК придерживается концепции индивидуальной ответственности, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих властей», — заявили в комитете в интервью NRK. Ну просто замечательно, а где была эта концепция полтора года назад? Или это, как говорится, другое?

Да, МОК пытается прикрыться заботой о российских спортсменах, говоря, что отстранение связано с невозможностью обеспечить их безопасность во время соревнований. Но этот аргумент несостоятелен. Теннисисты, хоккеисты в НХЛ, шахматисты, представители единоборств, совсем недавно борцы на мировом чемпионате спокойно выступают. И самое страшное, с чем им приходится сталкиваться, — это отсутствие рукопожатий со стороны украинских коллег. Неприятно, но пережить точно можно.

Какой «козырь» есть у МОК

Единственным более-менее разумным оправданием того, почему МОК принял в отношении России репрессивные меры, является тот факт, что начало СВО произошло в момент так называемого олимпийского перемирия, которое длилось еще семь дней после окончания Паралимпиады-2022 и должно было закончиться 13 марта. Бах говорил об этом прямым текстом, когда оправдывал бездействие в отношении Израиля, Палестины и других стран, участвующих в военных конфликтах.

Очень удобная позиция, которую на первый взгляд можно считать козырем. Однако есть как минимум два примера из недавней истории, нарушающие стройную логику МОК. В 2004 году во время Игр в Афинах США отказались приостанавливать боевые действия в Ираке, за что не были наказаны. Но есть и более яркий пример.

В 2008 году в день открытия Олимпиады в Пекине начался российско-грузинский конфликт. Но МОК не наказал Грузию, которая, по заключению спецкомиссии ЕС, начала войну. Так в чем же тогда уникальность нынешней ситуации? Может, пора признать, что МОК, как и многие другие спортивные международные организации, абсолютно ничего не решает?

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