«Это беда России»: как в Сочи погибла 12-летняя шахматистка Полина Куникова приехала на чемпионат России и стала жертвой бродячей собаки

В Сочи во время чемпионата России по шахматам произошла страшная трагедия. 12-летняя участница турнира Полина Куникова из Саратовской области погибла после нападения овчарки в посёлке Лоо недалеко от санатория, где проживала. Рассказываем подробнее о случившемся.

Роковая встреча

Как сообщили в правоохранительных органах Краснодарского края, трагедия произошла во время прогулки Куниковой по окрестностям Лоо. Непосредственно к соревнованиям случившееся отношения не имеет.

В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в заявлении.

Как уточняет «Комсомольская правда» от санатория до места трагедии идти довольно долго. Всё произошло на частной строительной площадке, огороженной забором. Роковой визит Куниковой был не первым. Она уже несколько раз ходила кормить щенков, была уверена, что подружилась с ними и делала это без опаски. В день трагедии рядом с щенками оказалась взрослая овчарка, которая и совершила нападение.

Mikhail Dyagtyarev/Russian Look/Global Look Press

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завёл уголовное дело по факту гибели Куниковой. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Вынужденная остановка

В Федерации шахмат России (ФШР) оперативно отреагировали на случившееся и заявили о досрочном прекращении всех турниров, проходящих в Лоо под эгидой организации. Речь идёт о первенствах страны среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, 17, 19 и 21 года, а также Всероссийских соревнованиях «Первая лига», в которых участвуют шахматисты в возрасте до 15 и до 17 лет.

Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии, — говорилось в заявлении.

На гибель спортсменки обратили внимание и в Международной федерации шахмат (FIDE), которую возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. В интервью «Чемпионат.com» Он назвал случившееся ужасной трагедией и выразил уверенность в том, что ФШР не бросит семью спортсменки.

Полина Куникова становилась вице-чемпионкой Саратовской области в своём возрасте. В 2020 году спортсменка дважды выигрывала онлайн-турниры по шахматам среди юношей и была одной из сильнейших шахматисток области в возрасте до 15 лет. Из-за нелепой гибели россиянка навечно осталась восходящей звездой.

В поисках виновного

Как сообщает РЕН ТВ, тело девочки обнаружил мужчина, пришедший вечером 26 апреля на территорию недостроенного дома покормить бездомных собак. Уточняется, что нападавшая овчарка была бездомной, поэтому к ответственности могут привлечь местные власти. Вопросы, наверняка, будут и к матери девочки, которая сопровождала Куникову в поездке. Утверждается, что гулять по сомнительным местам шахматистка пошла одна.

Полина Куникова Социальные сети

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов призвал ФШР вне зависимости от того, кто виноват, оказать семье погибшей материальную помощь, а также высказался о сложной ситуации с бродячими собаками в стране.

Проблему с бездомными собаками нужно обсуждать на законодательном уровне. Это беда России. Эту проблему нужно решать, не первый случай. Взрослые ещё могут отбиться, а дети противостоять не могут, — сказал он.

С этим утверждением трудно не согласиться. Во многих городах риск подвергнуться нападению бродячих собак существует не только в недостроенных домах и на закрытых территориях.