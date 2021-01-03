Этери Тутберидзе встретила Новый год с дочерью и её женихом в Майами

https://static.news.ru/photo/71210b82-4e36-11eb-8ab0-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе с Евгенией Медведевой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Этери Тутберидзе опубликовала снимок с дочерью Дианой Дэвис и её партнёром-фигуристом Глебом Смолкиным в Майами. Прославленный тренер проводит новогодние праздники в Америке.

Дочь Тутберидзе и Смолкин вместе уже несколько лет и дело вполне уже может идти к свадьбе. Диана моложе Смолкина на четыре года, пара образовалась в 2018 году, большую часть времени они проводят в США.

Снимок с улиц Майами восхитил поклонников Тутберидзе. «Этери Георгиевна! Вы всегда были и остаетесь для меня самой лучшей! Не передать словами те эмоции, которые вызваны катанием ваших учениц на этом самом зрелищном чемпионате России!», пишут в комментариях пользователи.

Глеб Смолкин начинал как фигурист в одиночном катании, сам он из Санкт-Петербурга. Но после спортсмен ушёл в танцы на льду. Его родители — известный актёр Борис Смолкин, сыгравший роль дворецкого в «Моей прекрасной няне» и Лесовичка в неувядающем советском детском мюзикле «Новогодние приключения Маши и Вити». Мать спортсмена — концертмейстер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренер Дмитрий Михайлов, работающий в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался об Этери Тутберидзе. Михайлов назвал Тутберидзе великим специалистом.