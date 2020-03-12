https://static.news.ru/photo/3749717c-649b-11ea-bddb-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Международная федерация лыжного спорта отменила этап Кубка мира в канадском Кэнморе. Организаторы сослались на угрозу коронавируса COVID-19.

Соревнования должны были пройти 20–22 марта, передаёт ТАСС.

По информации издания, победители общих зачётов сезона 2019–2020 годов уже известны. Досрочно ими стали норвежка Тереза Йохауг и россиянин Александр Большунов.

Как писал NEWS.ru, из-за коронавируса отменяются или откладываются развлекательные и спортивные события, конференции и форумы по всему миру. Чемпионат Европы по футболу перенесён на 2021 года, футбольные Лига чемпионов и Лига Европы на грани приостановки.

К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших. Всемирная организация здравоохранения признала пандемию COVID-19.