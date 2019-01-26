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Эстонский фигурист Селевко: не хватает технических баллов

News.ru эксклюзивы

спорт [ версия для печати ]

Эстонский фигурист Александр Селевко поделился эмоциями после произвольного проката на чемпионате Европы.

«Остался доволен своим выступлением на чемпионате Европы, хоть и допустил несколько грубых ошибок. Сейчас мне не хватает немного технических баллов, чтобы отобраться на чемпионат мира, но у меня впереди три старта, чтобы все компенсировать. Теперь зато смогу посмотреть Минск, у меня тут ещё три дня на изучение города», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

За прокаты фигурист получил 195,13 балла.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Ягудин попытался объяснить поражение Загитовой на ЧЕ.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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