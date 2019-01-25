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Эстонский фигурист остался недоволен судейством на ЧЕ

Герман Фролов и Катерина Бунина Наталия Федосенко/ТАСС эксклюзивы

Герман Фролов и Катерина Бунина

спорт [ версия для печати ]

Эстонский фигурист Герман Фролов, выступающий в паре с Катериной Буниной, поделился эмоциями после проката на чемпионате Европы в Минске.

По его словам, они с партнёршей часто катаются на минском льду, поэтому он хорошо им знаком. Он отметил также поддержку болельщиков, но добавил, что катаются фигуристы всё же для себя.

«Мы остались довольны своим катанием, а вот оценками не очень. Знаю, что судьи заминусовали почти каждый наш элемент. Но нам удалось, на мой взгляд, показать максимум», — передаёт слова спортсмена корреспондент News.ru.

Фролов и Бунина за ритмический танец получили 44,82 балла.

Чемпионат Европы завершится 27 января.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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