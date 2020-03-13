https://static.news.ru/photo/3b19c79e-6530-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurokinissi/Global Look Press

Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции остановил эстафету олимпийского огня Игр-2020 в Токио из-за опасений распространения коронавируса после того, как тысячи зрителей пришли на мероприятие.

Между тем, как сообщает ТАСС, 19 марта огонь будет передан на стадионе в Афинах организаторам японской Олимпиады.

Национальный олимпийский комитет Греции после неожиданно большого скопления людей, пришедших на этап эстафеты в городе Спарта, несмотря на неоднократные рекомендации общественности не собираться на церемониях, принял решение прекратить дальнейшую программу эстафеты олимпийского огня на греческой земле, — сказано в сообщении НОК.

Зрители пришли посмотреть на звезду Голливуда Джерарда Батлера, сыгравшего прославленного царя спартанцев Леонида в блокбастере «300 спартанцев». Батлер был приглашён в качестве факелоносца.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Токио могут быть проведены через два года, писалNEWS.ru.