«Есть риск травмы»: тренер о выступлении Трусовой в прыжках в длину Тренер по лёгкой атлетике заявил, что Трусова может получить травму во время выступлений в прыжках в длину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Российский тренер по лёгкой атлетике Евгений Тер-Аванесов высказался о дебюте фигуристки Александры Трусовой в прыжках в длину, сообщает РИА Новости. По словам специалиста, спортсменка может получить повреждение.

Риск травмы? Он есть всегда, когда занимаешься не своим делом. Мышцы натренированы на одну работу, а здесь придётся делать другую. Специфика мышечной работы другая. Нужно максимально быстро бежать, быстро ставить ногу, чтобы не потерять скорость, — заявил Тер-Аванесов.

Специалист удивился тому, что Трусова решила попробовать себя именно прыжках в длину. По словам тренера, в этой дисциплине имеет значение рост, а фигуристка маленькая и хрупкая.

Ранее стало известно, что Трусова примет участие в неделе лёгкой атлетики в Москве. Спортсменка планирует выступить в соревнованиях по прыжкам длину среди юниоров.