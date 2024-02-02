«Эмоции от побед — в душе»: почему чемпионка Савченко продает свои медали

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Оксана Савченко в 2012 году

Два дня назад в Сети появилась информация о решении восьмикратной паралимпийской чемпионки Оксаны Савченко продать золотые медали с Игр-2008 в Пекине и Паралимпиады-2012 в Лондоне. Вырученные средства спортсменка решила направить на поддержку бойцов СВО, а также на общественную кибербезопасность. Чем известна бывшая участница Паралимпиад и почему она решила пойти на такой шаг — в материале NEWS.ru.

Кто такая Оксана Савченко

Савченко родилась в Петропавловске-Камчатском 10 октября 1990 года с редким для новорожденных заболеванием — глаукомой обоих глаз. Сразу определить проблему не удалось. Только через три месяца ей поставили диагноз, а в феврале следующего года сделали операцию в Москве. Зрение удалось восстановить лишь частично и только в левом глазу. В пять лет родители решили отдать ребенка в спорт. Из-за заболевания многие виды оказались под запретом, включая лыжи, легкую и тяжелую атлетику. Поэтому выбор пал на плавание.

«Она росла на Камчатке, семья жила в общежитии. Еще когда была грудничком, стала чесать глаза. Врач сказал: конъюнктивит. А ребенок плачет, по ночам не спит. Оказалось, что на самом деле начал отмирать зрительный нерв. Если срочно не поехать в Москву на операцию, она ослепнет. Мама добилась направления, за год сделали несколько операций, процесс остановили, но один глаз спасти не удалось», — вспоминал тренер Оксаны Игорь Тверяков в интервью «Рецепт-Спорту».

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Оксана Савченко

Чем знаменита паралимпийская чемпионка

Впервые Оксана победила на чемпионате России в 12 лет. В 2004 году Савченко вошла в состав паралимпийской сборной России. После победы в 2006 году на чемпионате мира на дистанции 50 метров вольным стилем под руководством Наталии Садовской смогла представить страну на Паралимпийских играх в Пекине в 2008 году. Впоследствии Савченко перешла в группу заслуженного тренера Ревякина Владимира Васильевича, а после к Тверякову Игорю Львовичу. В Китае ей удалось принести золото на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а также 200 метров комплексным. На Играх 2012 года в Лондоне Савченко завоевала пять золотых медалей и стала автором четырех мировых рекордов.

Всего на ее счету 35 золотых медалей чемпионатов мира и около 65 — чемпионатов России. Всего на ее счету в российских первенствах 75 наград. В 2014 году во время открытия Паралимпийских зимних игр в Сочи пронесла паралимпийский огонь по стадиону «Фишт».

Почему Савченко решила продать медали

В интервью «Матч ТВ» спортсменка призналась, что идея продать медали появилась еще в прошлом году.

«У меня очень много знакомых участвовали в СВО, некоторые погибли, несколько пропали без вести. Понимаю, что сейчас спорт — большая политика. Когда я выступала на Играх, поднимался флаг и играл гимн. Пришла в голову идея продать медали с пекинской и лондонской Олимпиад, чтобы пустить их на благотворительность, на помощь ребятам из СВО, в ряд фондов, помочь детям, оказать адресную помощь семьям СВО», — рассказала Савченко.

Она также отметила, что часть денег уйдет на общественную кибербезопасность.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Оксана Савченко

«Мы долго изучали рынок, пришли к выводу о том, что цены варьируются от 20 млн рублей до 104 млн рублей. Самая дорогая медаль — нобелевская, в США. Мы взяли средний показатель. Фактически у нас есть смета», — добавила спортсменка.

Кроме того, к подобному решению ее подтолкнуло обращение с российскими спортсменами на международной арене. В интервью «Российской газете» она объяснила, почему именно сейчас решила заняться продажей медалей.

«Вы же видели последние новости? Как обращаются с нашими спортсменами на международных соревнованиях?! Это и ответ, почему сейчас. Когда-то я стояла на пьедестале и испытывала гордость, наблюдая, как поднимают российский флаг, и слушая гимн нашей страны. Сейчас же наши спортсмены отстранены от крупных международных соревнований, их просто травят», — сказала Савченко.

По ее словам, пока прошло недостаточно времени, однако заявки есть, но не от российских коллекционеров.

«У нас есть заявки из Ирана, из ОАЭ, переписываемся с Китаем. Но мы надеемся на российских коллекционеров», — отметила Савченко.

О решении девушка не жалеет. По ее словам, все эмоции от побед находятся «в душе, сердце и памяти». И если «медали принесут какую-то пользу», то почему бы их не продать.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Владимир Путин и Оксана Савченко

В какую сумму оценил медали другой паралимпиец

Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев в беседе с корреспондентом NEWS.ru оценил стоимость золотых медалей. По его словам, такие награды могут стоить до миллиарда рублей.

«Стоимость этих медалей складывается из двух составляющих: непосредственная стоимость золота в медали, но тут нужно оценить количество золота, его пробу. Вторая составляющая — уникальность этой медали, они же есть только у чемпионов, это штучный, коллекционный товар. И это делает цену такой медали очень высокой, ее можно и за миллиард рублей продать», — сказал Федяев.

Спортсмен добавил, что с годами ценность медалей для любого чемпиона может снижаться. Но сам Федяев пока свои награды продавать не собирается.

«Первое время ты очень ценишь каждую награду, но когда их накапливается целый шкаф или целая комната, то начинаешь смотреть на них по-другому. С возрастом они постепенно превращаются просто в металл. Не знаю, продам ли я когда-то свои награды, возможно, нет. Это — моя история, мои воспоминания, эти награды важны для моей семьи, их любит перебирать мой отец, да и сам я хотел бы внукам их показывать, чтобы они говорили, что их дедушка — чемпион», — заключил Федяев.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Роман Федяев

Чем сейчас занимается Савченко

После завершения карьеры в 2015 году Оксана занялась общественной деятельностью. Является депутатом Курултая — Собрания Республики Башкортостан, Федеральным координатором проекта Роскибербезопасность. Основным направлением деятельности является молодежная политика и спорт, в частности доступность спорта для детей и подростков. Она также является членом президиума Федерации плавания Башкирии и курирует программу развития детского плавания в республике.

Сейчас девушка активно занимается цифровизацией на территории республики, работает с молодежью, ведет открытую политику и общается напрямую с жителями Уфы. Активно поддерживает политику президента страны Владимира Путина, направленную на благосостояние людей.

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