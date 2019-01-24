Емельяненко высказался о прыжке Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко оценил прыжок через клетку Хабиба Нурмагомедова сразу после победы над Конором Макгрегором. По словам Емельяненко-старшего, профессионал не должен позволять себе таких эмоциональных всплесков.

«Тяжелое впечатление на меня это произвело. Наверно, это был эмоциональный всплеск на то, что произошло до боя. Думаю, профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», — цитирует Емельяненко Sport24.

Финал Гран-при Bellator, в котором встретятся Емельяненко и американец Райан Бейдер, пройдёт 26 января в Лос-Анджелесе.

Ранее News.ru сообщал, что бой с Бейдером может стать последним в карьере Последнего Императора.