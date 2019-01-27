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Нокаутированный Емельяненко может завязать со спортом

Фёдор Емельяненко (справа) ТАСС

Фёдор Емельяненко (справа)

спорт [ версия для печати ]

Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о планах спортсмена на будущее.

Он заявил, что сам точно покинет команду Емельяненко, это решение, по его словам, было принято давно.

«Что касается Фёдора, то, думаю, после этого боя он закончит карьеру», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Тайссе добавил, что у россиянина есть проблемы со здоровьем: травмы плеча, колена. Емельяненко, как сказал тренер, «был готов к бою на 66 процентов».

Россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру в поединке Гран-при тяжеловесов в рамках турнира Bellator 214, который состоялся в Лос-Анджелесе 27 января. Бой продлился 34 секунды.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел шесть поражений по правилам ММА.

Как сообщал News.ru, раскрыта сумма гонорара Емельяненко за бой с Бейдером.


#MMA #ФедорЕмельяненко #РайанБейдер
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