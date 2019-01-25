Емельяненко рассказал о своём здоровье

https://news.ru/storage/news/e94d7de39f95c2d0ae8890a9ca774446/189ac15f-4b44-4488-afc9-7c2d24fc4067_850.jpg Евгений Биятов/РИА Новости

Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко прокомментировал слухи о плохом самочувствии накануне боя с американцем Райаном Бейдером.

О возможном отказе от поединка ранее сообщил журналист Sherdog Энтони Уокер. По его сведениям, россиянину стало плохо в отеле.

«Чувствую себя хорошо. Слава богу, (проблем со здоровьем) нет, все хорошо», — цитирует ТАСС Емельяненко.

Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Агент Емельяненко отреагировал на слухи об отказе от боя, сообщал News.ru.