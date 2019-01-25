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Емельяненко рассказал о своём здоровье

Фёдор Емельяненко Евгений Биятов/РИА Новости

Фёдор Емельяненко

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко прокомментировал слухи о плохом самочувствии накануне боя с американцем Райаном Бейдером.

О возможном отказе от поединка ранее сообщил журналист Sherdog Энтони Уокер. По его сведениям, россиянину стало плохо в отеле.

«Чувствую себя хорошо. Слава богу, (проблем со здоровьем) нет, все хорошо», — цитирует ТАСС Емельяненко.

Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Агент Емельяненко отреагировал на слухи об отказе от боя, сообщал News.ru.


#MMA #ФедорЕмельяненко
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