Емельяненко рассказал о своём здоровье

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко прокомментировал слухи о плохом самочувствии накануне боя с американцем Райаном Бейдером.
О возможном отказе от поединка ранее сообщил журналист Sherdog Энтони Уокер. По его сведениям, россиянину стало плохо в отеле.
«Чувствую себя хорошо. Слава богу, (проблем со здоровьем) нет, все хорошо», — цитирует ТАСС Емельяненко.
Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).
42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.
Агент Емельяненко отреагировал на слухи об отказе от боя, сообщал News.ru.