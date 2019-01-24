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Емельяненко рассказал, что подталкивает его к уходу

Фёдор Емельяненко Вадим Жернов/РИА Новости

Фёдор Емельяненко

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры. Финал Гран-при Bellator против Райана Бейдера может стать для 42-летнего Последнего Императора последним.

«Всё чаще задумываюсь об уходе. Но не потому, что не хочу биться. Просто возраст даёт о себе знать, да и травмы», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Финал Гран-при Bellator, в котором встретятся Емельяненко-старший и Бейдер, пройдёт 26 января в Лос-Анджелесе.

Ранее News.ru сообщал, что другой российский боец ММА Александр Шлеменко выразил обеспокоенность исходом предстоящего поединка.


#MMA #ФедорЕмельяненко #РайанБейдер #Bellator #смешанныеединоборства
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