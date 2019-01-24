Емельяненко рассказал, что подталкивает его к уходу

https://news.ru/storage/news/149b7a47185d7f47c5dbc482f555fe89/414f4b96-b151-43da-af98-32e54c682eff_850.jpg Вадим Жернов/РИА Новости

Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры. Финал Гран-при Bellator против Райана Бейдера может стать для 42-летнего Последнего Императора последним.

«Всё чаще задумываюсь об уходе. Но не потому, что не хочу биться. Просто возраст даёт о себе знать, да и травмы», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Финал Гран-при Bellator, в котором встретятся Емельяненко-старший и Бейдер, пройдёт 26 января в Лос-Анджелесе.

Ранее News.ru сообщал, что другой российский боец ММА Александр Шлеменко выразил обеспокоенность исходом предстоящего поединка.