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Емельяненко после поражения в США чувствует себя хорошо

ТАСС

спорт [ версия для печати ]

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о планах российского бойца ММА Федора Емельяненко после поражения в США. Спортсмен проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории.

Запашный и Емельяненко — друзья.

По словам Запашного, боец чувствует себя хорошо, после нокаута ему наложили девять швов.

По мнению артиста, Федор «не включился» в бой. А вот его противник, отмечает Запашный, был готов к такому удару и в итоге сумел достать.

«Мы поговорили после боя, я показал ему поединок. Не обсуждали дальнейшую карьеру, но Фёдор еще не принял решение», — сказал Запашный.

Он отметил, что Емельяненко, вероятно, возьмет перерыв и посоветуется с супругой, информирует Sport24.

Ранее News.ru писал о поражении Емельяненко.


#бой #ФедорЕмельяненко #поражение
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