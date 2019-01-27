Емельяненко после поражения в США чувствует себя хорошо

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Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о планах российского бойца ММА Федора Емельяненко после поражения в США. Спортсмен проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории.

Запашный и Емельяненко — друзья.

По словам Запашного, боец чувствует себя хорошо, после нокаута ему наложили девять швов.

По мнению артиста, Федор «не включился» в бой. А вот его противник, отмечает Запашный, был готов к такому удару и в итоге сумел достать.

«Мы поговорили после боя, я показал ему поединок. Не обсуждали дальнейшую карьеру, но Фёдор еще не принял решение», — сказал Запашный.

Он отметил, что Емельяненко, вероятно, возьмет перерыв и посоветуется с супругой, информирует Sport24.

Ранее News.ru писал о поражении Емельяненко.