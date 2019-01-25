Фёдор Емельяненко: молюсь за младшего брата

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко затронул тему отношений с младшим братом. 37-летний Александр Емельяненко — также действующий спортсмен. Братья неоднократно конфликтовали через прессу.
«Стараюсь не собирать грязь и не читать СМИ. Что касается Александра, он сам знает, что и как ему делать. Что я бы ему пожелал? Пусть это останется при мне. Я за него молюсь», — цитирует Емельяненко-старшего ТАСС.
В ноябре 2016 года Емельяненко-младший вышел из Борисоглебской колонии в Воронежской области и возобновил карьеру в сентябре 2017 года. С тех пор он одержал пять побед в шести боях при одной ничьей.
Финал Гран-при Bellator, в котором встретятся 42-летний Фёдор Емельяненко и американец Райан Бейдер, пройдёт 27 января в Лос-Анджелесе.
Ранее News.ru сообщал, что Емельяненко-старший высказал своё отношение к экс-чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору.