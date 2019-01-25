USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,283 $   Brent61.56 $ Bitcoin3,578.13 $
МОСКВА-15°C10:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Фёдор Емельяненко: молюсь за младшего брата

Александр и Фёдор Емельяненко Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александр и Фёдор Емельяненко

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко затронул тему отношений с младшим братом. 37-летний Александр Емельяненко — также действующий спортсмен. Братья неоднократно конфликтовали через прессу.

«Стараюсь не собирать грязь и не читать СМИ. Что касается Александра, он сам знает, что и как ему делать. Что я бы ему пожелал? Пусть это останется при мне. Я за него молюсь», — цитирует Емельяненко-старшего ТАСС.

В ноябре 2016 года Емельяненко-младший вышел из Борисоглебской колонии в Воронежской области и возобновил карьеру в сентябре 2017 года. С тех пор он одержал пять побед в шести боях при одной ничьей.

Финал Гран-при Bellator, в котором встретятся 42-летний Фёдор Емельяненко и американец Райан Бейдер, пройдёт 27 января в Лос-Анджелесе.

Ранее News.ru сообщал, что Емельяненко-старший высказал своё отношение к экс-чемпиону UFC ирландцу Конору Макгрегору.


#АлександрЕмельяненко #ФедорЕмельяненко #Bellator #смешанныеединоборства
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
спорт 08:55, 25 января 2019
Защитника «Стрёмсгодсета» сватают в ЦСКА
спорт 08:44, 25 января 2019
Головина снова будет тренировать Жардим
спорт 08:34, 25 января 2019
«Ювентус» положил глаз на защитника «Зенита»
Лента новостей
происшествия 10:41
Дело о пожаре в шашлычной Адлера передано в суд
происшествия 10:40
Трещину обнаружили в здании на юго-востоке Москвы
происшествия 10:31
Нападавшего на женщин маньяка будут судить в Екатеринбурге
в мире 10:31
Пассажиры рейса компании Air Transat отравились парами
спорт 10:30
Именем Тена могут назвать Ледовый дворец в Алма-Ате
Другие новости
спорт 10:30
Именем Тена могут назвать Ледовый дворец в Алма-Ате
спорт 10:20
Пара Стосур — Шуай стала победительницей Australian Open
спорт 10:04
Логинов объяснил, зачем едет в Северную Америку
спорт 09:52
В Bellator готовы организовать прощальный бой Емельяненко
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top