Емельяненко близок к отказу от боя против Бейдера

https://news.ru/storage/news/41d2d93a6c3ce6fa650f7b5ee3e70a51/f0d2274a-7e87-4413-b801-3edadf084148_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко может сняться с поединка против американца Райана Бейдера из-за плохого самочувствия.

«Узнал о слухе, что Фёдор испытывал этим утром проблемы со здоровьем. Похоже, что он рассматривал решение о снятии с турнира, но пока бой всё ещё в силе», — написал журналист Sherdog Энтони Уокер.

По словам Уокера, Емельяненко стало плохо в отеле.

Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Нурмагомедов дал прогноз на бой Емельяненко, писал News.ru.