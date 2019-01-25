Емельяненко близок к отказу от боя против Бейдера

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко может сняться с поединка против американца Райана Бейдера из-за плохого самочувствия.
«Узнал о слухе, что Фёдор испытывал этим утром проблемы со здоровьем. Похоже, что он рассматривал решение о снятии с турнира, но пока бой всё ещё в силе», — написал журналист Sherdog Энтони Уокер.
По словам Уокера, Емельяненко стало плохо в отеле.
Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).
42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.
Нурмагомедов дал прогноз на бой Емельяненко, писал News.ru.