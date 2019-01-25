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Елисеев: с прошлого года у меня психологические проблемы

Матвей Елисеев Kalle Parkkinen/Global Look Press

Матвей Елисеев

спорт [ версия для печати ]
Биатлонист — о неудаче в Антхольце и отсутствии прогресса

На шестом этапе Кубка мира в Антхольце мужская сборная России неудачно выступила в спринте. Ни один из наших биатлонистов не смог пробиться в двадцатку лучших, прежде всего из-за неудачной стрельбы. Матвей Елисеев допустил три промаха и занял только 39-е место, но в отличие от большинства опытных спортсменов (Гараничева, Логинова и Малышко) подошёл к пишущей братии и прокомментировал итоги спринта в Антхольце, рассказал, почему не едет в Америку и что не получается в этом сезоне.

— Какие сегодня впечатления от гонки? Солнце на рубеже не мешало?

— На рубеже мне ничего не мешало, но на лёжке поторопился с последним выстрелом. Стоя стрелять было тяжело. Не знаю, с чем это связано.

— Как себя чувствуете на высоте?

— Показалось, что я нормально бегу здесь, но по итогам гонки проигрыш ногами большой.

— Почему у всей команды так много промахов сегодня?

— Не могу сказать за всех, но возможно сказывается высота. Было самочувствие как будто не в своей тарелке.

— Как складывалась стрельба на пристрелке?

— Всё было нормально. Пристрелка сегодня была лёгкая.

— В Рупольдинге у вас были проблемы с винтовкой. Удалось их решить?

— Сразу после этого этапа мы поменяли прицел. Не получалась горизонтальная поправка.

— Здесь приехала ваша жена. Это добавляет уверенности в своих силах?

— По большому счёту, разницы нет. Конечно, у меня более позитивное настроение. К тому же у неё сегодня день рождения.

— Вы пропускаете американские этапы. Не было желания поехать туда, чтобы побороться за топ-15 в общем зачёте и гарантировать себе участие в масс-старте на чемпионате мира?

— Желание было. Возможно, оно было сгоряча. Я думаю, что тренеры сделали правильный выбор. Мы всё равно работаем в связке.

— Сложно было раскладывать силы по всем кругам в Антхольце?

— В этом сезоне мне в любом месте сложно нормально распределить силы. Поэтому ничего сверхъестественного здесь не произошло.

— Но, если сравнивать этот сезон с предыдущим, вы сделали шаг вперёд. Может не стоит подходить к себе излишне самокритично?

— Да, шаг вперёд сделан, но он не такой, который хотелось бы сделать.

— За время перерыва перед чемпионатом Европы у вас будет возможность восполнить те пробелы, который возникли в предсезонной подготовке?

— Я надеюсь, что это получится. Возможно, с прошлого года тянутся некие психологические проблемы, но мы над ними работаем. Думаю, что подтянемся.

— Психология отражается именно на вашем последнем круге?

— На самом деле, на многом. Это спорт высших достижений, достаточно сложная субстанция. Психология играет большую роль в каждом моменте.


#биатлон #интервью #МатвейЕлисеев
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