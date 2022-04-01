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Елена Вяльбе: Степанова болеет звёздной болезнью

Елена Вяльбе «диагностировала» у Вероники Степановой звёздную болезнь
11:32, 02 апреля 2022
Елена Вяльбе: Степанова болеет звёздной болезнью Вероника Степанова Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала свою подопечную Веронику Степанову. Спортивный функционер рассказала «Р-Спорту», что спортсменка после победы на Олимпиаде в эстафете слишком увеличила свою активность в СМИ и при этом стала мало тренироваться.

Некой звёздной болезнью у нас болеет, наверное, только Вероника Степанова. Я её не вижу даже. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того, чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться?сказала Вяльбе.

12 февраля российские лыжницы выиграли золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ранее президент ФЛГР заявила, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов будет индивидуально готовиться к следующему сезону. По её словам, избалованному человеку непросто тренироваться в команде.

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