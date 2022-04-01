Елена Вяльбе: Степанова болеет звёздной болезнью

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В пятницу в Катаре прошла жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира 2022 года. Согласно распределению сборных в корзинах, оказалось, что команда Украины может выступить в группе B с Англией, Ираном и США.

Однако для участия в мировом первенстве футболистам Украины нужно провести матч с командой Шотландии. Встреча была запланирована на 24 марта, но перенесена на июнь. Победитель этой пары должен встретиться с...