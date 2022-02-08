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«Еле сдерживаю слёзы»: Цветков рассказал о промахе последним выстрелом

Максим Цветков о четвёртом месте: «Еле сдерживаю, чтобы слёзы не потекли»
13:16, 08 февраля 2022
«Еле сдерживаю слёзы»: Цветков рассказал о промахе последним выстрелом Максим Цветков Фото: vk.com/mxtsv
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Российский биатлонист Максим Цветков признался, что расстроен своим выступлением в индивидуальной гонке в рамках Олимпийских игр. По словам спортсмена, он готов заплакать из-за четвёртого места, сообщает «Матч ТВ».

Отметим, что Цветков шёл лидером до четвёртой стрельбы, но последним выстрелом допустил промах, который в итоге лишил его медалей.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом долгом пути. А сейчас... Если честно, очень тяжело. Но результат такой — не справился с последним выстрелом. Только моя ошибка. Здесь некого винить. Всё сам. Я расстроен, по-другому не сказать. Если честно, еле сдерживаю, чтобы слёзы не потекли, — сказал Цветков.

7 февраля российская биатлонистка Кристина Резцова заняла девятое место в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.

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