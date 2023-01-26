Известный екатеринбургский бейсджампер Николай Иваненко погиб при прыжке с горы в Дубае, об этом рассказала «КП Екатеринбург» его супруга Анастасия. По ее словам, во время совершения трюка в горах был сильный ветер. Она рассказала, что перед Николаем прыгал его друг, и его мотало в воздухе на 50 метров.

Николай летал в горах, просто в свое удовольствие. Никаких рекордов муж не ставил. Они были вместе с другим спортсменом. На данный момент, непонятна причина, по которой Николай упал и разбился. Первым прыгнул спортсмен, он сказал, что был сильный ветер, и он почувствовал его во время полета на выходе. Его мотало на 50 метров. Следом прыжок сделал Коля. Видимо что-то в полете пошло не так, — поделилась Анастасия.