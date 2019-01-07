Эксперты WADA прибудут в Россию

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что все технические детали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) прояснены.
«Мы ждём приезда экспертов, чей визит планируется 9 января», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.
Российская сторона должна была предоставить данные московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Это сделано не было. Решение по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах будет принято 14–15 января 2019 года.
Как писал News.ru, в WADA ответили на обвинения в мошенничестве.