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Эксперты WADA прибудут в Россию

Михаил Джапаридзе/ТАСС

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что все технические детали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) прояснены.

«Мы ждём приезда экспертов, чей визит планируется 9 января», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

Российская сторона должна была предоставить данные московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Это сделано не было. Решение по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах будет принято 14–15 января 2019 года.

Как писал News.ru, в WADA ответили на обвинения в мошенничестве. 


#допинг
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