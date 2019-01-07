Эксперты WADA прибудут в Россию

https://news.ru/storage/news/9e15c8d171f76677f83988aedc4eb589/ce98e3ea-1e20-4f37-96d3-3977a660c2ff_850.jpg Михаил Джапаридзе/ТАСС

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что все технические детали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) прояснены.

«Мы ждём приезда экспертов, чей визит планируется 9 января», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

Российская сторона должна была предоставить данные московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Это сделано не было. Решение по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах будет принято 14–15 января 2019 года.

Как писал News.ru, в WADA ответили на обвинения в мошенничестве.