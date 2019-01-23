USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,285 $   Brent61.48 $ Bitcoin3,586.87 $
МОСКВА-15°C05:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Эксперты назвали шансы сборной РФ на участие в Олимпиаде-2020

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Эксперты с оптимизмом оценивают шансы России на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

К такому выводу специалисты пришли на основании принятого решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Решение WADA крайне важно и потому, что теперь стало понятно: дорога на Олимпиаду-2020 в Токио для нас открыта», — заявил президент Федерации водных видов спорта Алексей Власенко в беседе с «Известиями».

При этом WADA не исключает, что РУСАДА вновь могут отстранить. Это может произойти в случае выявления фактов фальсификации данных, начиная с 10 ноября 2015 года (дата дисквалификации лаборатории и увольнения Григория Родченкова с поста её директора).

Ранее News.ru писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января 2019 года.


#россия #допинг #олимпиада
самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
происшествия
Мужчина расстрелял вымогателей в центре Москвы


читайте также
спорт 19:42, 22 января 2019
РУСАДА вновь пригрозили отстранением
спорт 19:36, 22 января 2019
Легенда биатлона отказался радоваться за РУСАДА
спорт 18:38, 22 января 2019
WADA подтвердило статус соответствия РУСАДА
Лента новостей
происшествия 04:40
Маршрутка с людьми загорелась в Кемерове
происшествия 04:25
Жителей Приморья эвакуируют из школ и ТЦ из-за угрозы теракта
в мире 04:21
Аномальные холода в США заморозили Ниагарский водопад
экономика 04:05
Эксперты оценили личную инфляцию россиян
в мире 03:37
Сирия пригрозила уничтожить аэропорт Тель-Авива
Другие новости
спорт 19:50
Колобков: приветствую решение исполкома WADA
спорт 19:42
РУСАДА вновь пригрозили отстранением
спорт 19:36
Легенда биатлона отказался радоваться за РУСАДА
спорт 19:26
Глава РУСАДА Ганус отреагировал на решение WADA
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top