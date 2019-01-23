Эксперты назвали шансы сборной РФ на участие в Олимпиаде-2020

https://news.ru/storage/news/53ca1fd702605c303c963c77dd401bec/17dbb32b-15f0-46e5-bc98-6993ed5c4e85_850.jpg Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Эксперты с оптимизмом оценивают шансы России на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

К такому выводу специалисты пришли на основании принятого решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Решение WADA крайне важно и потому, что теперь стало понятно: дорога на Олимпиаду-2020 в Токио для нас открыта», — заявил президент Федерации водных видов спорта Алексей Власенко в беседе с «Известиями».

При этом WADA не исключает, что РУСАДА вновь могут отстранить. Это может произойти в случае выявления фактов фальсификации данных, начиная с 10 ноября 2015 года (дата дисквалификации лаборатории и увольнения Григория Родченкова с поста её директора).

Ранее News.ru писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января 2019 года.