Эксперты назвали шансы сборной РФ на участие в Олимпиаде-2020

Эксперты с оптимизмом оценивают шансы России на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.
К такому выводу специалисты пришли на основании принятого решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Решение WADA крайне важно и потому, что теперь стало понятно: дорога на Олимпиаду-2020 в Токио для нас открыта», — заявил президент Федерации водных видов спорта Алексей Власенко в беседе с «Известиями».
При этом WADA не исключает, что РУСАДА вновь могут отстранить. Это может произойти в случае выявления фактов фальсификации данных, начиная с 10 ноября 2015 года (дата дисквалификации лаборатории и увольнения Григория Родченкова с поста её директора).
Ранее News.ru писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января 2019 года.