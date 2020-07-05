Эксперты Spiegel признали фальшивкой подписи Родченкова по биатлонисткам

https://static.news.ru/photo/d7364140-bf01-11ea-86ea-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Viktor Chernov/Russian Look/яGlobal look Press

Подпись бывшего директора столичной антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями о российских биатлонистках является подделкой. К такому выводу пришли эксперты немецкого издания Der Spiegel, изучив автограф Родченкова по допинговым делам Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Ольги Вилухиной.

О своём открытии издание сообщило на сайте. Речь идёт о девяти письменных показаниях, представленных в Спортивный арбитражный суд от МОК. При этом адвокат российских спортсменок Алексей Панич уже заявлял, что немецкие и британские эксперты признали подписи Родченкова подделкой.

На этот раз эксперты доказали, что один и тот же файл с изображением подписи Родченкова вставлен в два разных документа с письменными показаниями, что подтверждается судебно-медицинским заключением. Остальные же семь документов подписаны от руки и явно не Родченковым.

Когда защита выразила сомнения в подлинности подписей в первый же день слушаний в CAS в марте, МОК в течение 24 часов предоставил новый аффидевит от Родченкова, но это не объясняет, как были получены подписи в других документах, — аргументирует издание.

Зайцева, Романова и Вилухина завершили карьеру в 2017 году и были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Их результаты на играх также были аннулированы. Биатлонистки в начале марта этого года подали апелляцию в CAS, слушания также состоялись в начале марта, результат будет объявлен позднее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в одной из допинг-проб двукратной олимпийской чемпионки по биатлону россиянки Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.