Эксперт рассказал, от кого из россиян ждать золото Паралимпиады

Самые сильные спортсмены российской паралимпийской сборной — это фехтовальщики. Также есть надежда на золото в игровых видах спорта. Об этом «360» рассказал общественный деятель, спортивный функционер Андрей Малосолов.

Российские паралимпийцы сейчас настроены на повторение той удачи, которая сопровождала сборную на прошедшей в Токио Олимпиаде, — отметил общественный деятель.

Российские спортсмены последние несколько лет оставались заложниками политических игр, когда их постоянно отстраняли от соревнований и чемпионатов. Хотя для таких людей подобные спортивные события жизненно необходимы. Теперь, перед Паралимпиадой в Токио, они настроены крайне решительно, сообщил эксперт.

Также есть надежда, что в этот раз российские паралимпийцы в волейболе и баскетболе отыграются за олимпийские сборные и будут более успешны, резюмировал Малосолов.

Ранее стало известно, что у двух членов паралимпийской команды РФ выявили COVID-19 перед Играми. Это врач и тренер Паралимпийского комитета Российской Федерации.