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Велосипедист и консультант Федерации велоспорта США в вопросах антидопинга Джон Гливз дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

В пробе Гливза, которую он сдал во время чемпионата США по велоспорту на треке, были найдены анаболический стероид оксандролон и ряд других запрещенных веществ. Спортсмен дисквалифицирован на четыре года начиная с 31 августа 2019 года, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

Гливз также был членом рабочей группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам распространения допинга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 3000 метров с препятствиями, бахрейнская легкоатлетка Рут Джебет дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе 23-летней спортсменки обнаружено запрещённое вещество эритропоэтин (ЭПО).