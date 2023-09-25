Экс-вратарь сборной СССР отреагировал на скандал с лидером «Спартака» Ветеран «Спартака» Кавазавшили призвал не спешить с выводами по ситуации с Промесом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Квинси Промес

В ситуации с лидером московского «Спартака» Квинси Промесом, устроившим скандал в одном из столичных отделений полиции, необходимо разобраться, прежде чем делать поспешные выводы, рассказал NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Он напомнил, что для футболиста это первый подобный случай в России. При этом Кавазашвили не исключил, что на игрока могут наговаривать.

У Промеса первый такой случай в России, поэтому чтобы сразу отправлять в кутузку, я даже не представляю, что может случиться. Уже за то, что он уклонялся и не явился в суд в Нидерландах, могут ему добавить два-три года. Я думаю, сейчас разберутся. Обычно всегда без разборов сразу делают выводы. Может, он ничего не натворил, пришел, что-то сказал, может, ничего и не говорил, а на него просто наговаривают. Надо подождать и узнать, — сказал Кавазашвили.

Как отметил экс-вратарь сборной СССР, если Промес будет признан виновным, то может получить такое же дисциплинарное наказание от клуба, как и любой футболист.

Telegram-канал Mash сообщил, что Промес устроил скандал в столичном отделе полиции. Футболист узнал о задержании своих друзей с подозрением на наркотическое опьянение и хотел им помочь. Спортсмен возмущался, высказывал претензии сотрудникам и громко скандалил. Летом суд приговорил Промеса к 1,5 года лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Позднее пресс-служба «Спартака» пояснила, что видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Промес действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами. На этом видео не видно никаких противоправных действий, отметили в столичном клубе.