Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева восхитилась красотой Москвы в преддверии Нового года.
«Без сомнения, можно сказать, что предновогодняя Москва — это самый красивый город вообще в мире», — сказала фигуристка в опубликованном в Instagram видео.
Спортсменка на данный момент находится в Москве, где планирует встретить Новый год.
На чемпионате России 2018 года Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03). Таким образом, Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.
Ранее News.ru писал о том, что российская фигуристка Серафима Саханович сравнила себя с Евгенией Медведевой.