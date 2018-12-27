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Медведева восхитилась красотой Москвы

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева восхитилась красотой Москвы в преддверии Нового года.

«Без сомнения, можно сказать, что предновогодняя Москва — это самый красивый город вообще в мире», — сказала фигуристка в опубликованном в Instagram видео.

Спортсменка на данный момент находится в Москве, где планирует встретить Новый год.

На чемпионате России 2018 года Медведева заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Алина Загитова осталась пятой (212,03). Таким образом, Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Ранее News.ru писал о том, что российская фигуристка Серафима Саханович сравнила себя с Евгенией Медведевой.


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