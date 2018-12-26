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Экс-тренер сборной России рассказал о здоровье Шипулина

Бывший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger/Global Look Press

Бывший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс

спорт [ версия для печати ]

Бывший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал завершение карьеры олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным.

«Я знал о проблемах со здоровьем у Антона. Надеюсь, в вопросе здоровья всё будет хорошо в будущем», — цитирует Гросса «Р-Спорт».

Специалист добавил, что для него абсолютно неприемлемо решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить Шипулина без приглашения на Игры в Пхёнчхане.

Гросс с августа 2015 по 30 апреля 2018 года был старшим тренером мужской сборной России по биатлону. В мае 2018-го он стал руководить австрийской командой.

Биатлонист завершил карьеру 25 декабря 2018 года.

Логинову предсказали успехи Шипулина, писал News.ru.


#сборнаяРоссии #биатлон #АнтонШипулин
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