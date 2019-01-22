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Экс-тренер сборной России поведал про собственный «ад»

Вольфган Пихлер CARL SANDIN/imago sportfotodienst/Global Look Press

Вольфган Пихлер

спорт [ версия для печати ]

Экс-тренер сборной России по биатлону швед Вольфган Пихлер заявил, что может завершить тренерскую карьеру после окончания текущего сезона.

«Я уже не смогу работать так, как сейчас. Я должен это признать. Я уже не могу так выкладываться, это вредно для здоровья», — приводит слова Пихлера SVT.

Он отметил, что хотел бы отправиться к внукам в Манчестер. Он также добавил, что у него есть проблемы с бедром и ему тяжело.

Шведский специалист подчеркнул, что на данный момент он сосредоточен на чемпионате мира, который пройдёт в Эстерсунде в нынешнем году. Если появятся предложения о продолжении тренерской карьеры — он рассмотрит их при условии, что это не повредит его здоровью.

«Последние четыре года были настоящим адом для меня. Я больше ничего этого не хочу», — заключил он.

На данный момент Вольфган Пихлер работает со сборной Швеции. Специалист возглавлял женскую сборную России с 2011 по 2014 год.

Ранее News.ru писал, что Вольфган Пихлер сообщил в Международный союз биатлонистов (IBU) данные, которые дискредитируют информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте.


#биатлон #ВольфганПихлер
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