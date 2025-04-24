Экс-тренер сборной России назвал главного фаворита Кубка Гагарина Тренер Плющев назвал ярославский «Локомотив» главным фаворитом Кубка Гагарина

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Игрок «Локомотива» Александр Полунин в матче 1/4 финала плей-офф турнира Фонбет чемпионата КХЛ между ХК «Авангард» (Омск) и ХК «Локомотив» (Ярославль)

Ярославский «Локомотив» является основным претендентом на Кубок Гагарина, заявил экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с NEWS.ru. По его мнению, уфимскому «Салавату Юлаеву» будет тяжело пройти команду Игоря Никитина. По словам Плющева, «Локомотив» находится на подъеме после тяжелой серии с «Авангардом».

Они провели хорошую серию против сильного соперника, были достойны друг друга. Игра удалась по сюжету, интриге, самоотдаче и мастерству. Я думаю, «Локомотив» и «Авангард» были лучшей парой по всем показателям. У «Локомотива» могут быть проблемы в финале, но до решающего матча, думаю, дойдут. Не знаю, на кого попадут в финале, но у них будет 60% на 40% в пользу «Локомотива», — сказал Плющев.

«Локомотив» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Второй парой стали челябинский «Трактор» и «Динамо».

Экс-тренер сборной России по хоккею, «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов считает, что в финальной серии Кубка Гагарина сыграют ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». По его мнению, команды выглядят фаворитами в полуфинальных противостояниях.