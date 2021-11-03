Экс-теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии

Двукратная чемпионка парных Больших шлемов Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Теннисистка призналась, что ей пришлось вести романические отношения со своим насильником. Эта информация была опубликована на странице спортсменки в китайской соцсети Weibo.
В сообщении говорилось, что чиновник в первый раз
Пост Шуай Пэн вскоре был удалён.
Ранее сообщалось, что теннисистка Елена Веснина, у которой воры украли олимпийские медали, поделилась впечатления после возвращения наград. Поначалу она не могла поверить в произошедшее и чувствовала себя как в каком-то детективе.