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Экс-теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии

17:30, 03 ноября 2021
Экс-теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии Чжан Гаоли Фото: Wang Ye/Xinhua/Global Look Press
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Двукратная чемпионка парных Больших шлемов Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Теннисистка призналась, что ей пришлось вести романические отношения со своим насильником. Эта информация была опубликована на странице спортсменки в китайской соцсети Weibo. 

В сообщении говорилось, что чиновник в первый раз напал на неё более 10 лет назад, ещё во время его службы в комитете Коммунистической партии Китая в Тяньцзине. Около трёх лет назад, когда Чжан вышел в отставку, история повторилась в его доме, куда спортсменку позвали на теннисный матч. Впоследствии Пэн пришлось согласиться на роман с Чжаном. 

Пост Шуай Пэн вскоре был удалён. 

Ранее сообщалось, что теннисистка Елена Веснина, у которой воры украли олимпийские медали, поделилась впечатления после возвращения наград.  Поначалу она не могла поверить в произошедшее и чувствовала себя как в каком-то детективе.

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