Экс-теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии

Двукратная чемпионка парных Больших шлемов Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Теннисистка призналась, что ей пришлось вести романические отношения со своим насильником. Эта информация была опубликована на странице спортсменки в китайской соцсети Weibo.

В сообщении говорилось, что чиновник в первый раз напал на неё более 10 лет назад, ещё во время его службы в комитете Коммунистической партии Китая в Тяньцзине. Около трёх лет назад, когда Чжан вышел в отставку, история повторилась в его доме, куда спортсменку позвали на теннисный матч. Впоследствии Пэн пришлось согласиться на роман с Чжаном.

Пост Шуай Пэн вскоре был удалён.

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