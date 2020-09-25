Экс-первую ракетку мира могут посадить на 7 лет за сокрытие собственности

https://static.news.ru/photo/48f8a75a-ff49-11ea-9ae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/borisbeckerofficial

Экс-первой ракетке мира Борису Беккеру грозит 7 лет тюрьмы за сокрытие информации о наличии имущества и денежных средств при процедуре банкротства.

В июне 2017 года немецкий спортсмен был признан банкротом. Сообщалось, что его долг достигал 54 млн фунтов. Иск к Беккеру подал коммерческий банк Arbuthnot Latham из лондонского Сити. Бывший спортсмен взял у банка в долг существенную сумму и не вернул её в срок — к октябрю 2015 года.

Как пишет Sky Sports, Беккер предстал перед судом по 19 обвинениям в неразглашении информации о деньгах, собственности и долгах в период с мая по июнь 2017 года. По данным суда, он скрывал свою долю в AI-компании и не упомянул о банковских счетах в Бельгии и Гернси (Нормандские острова), а также о квартире в Лондоне и еще двух объектах недвижимости в Германии.

Теннисист не признал вину по всем пунктам. Беккер должен будет явиться в суд на предварительное слушание 22 октября.

За время профессиональных выступлений на кортах Борис Беккер шесть раз становился победителем турниров Большого шлема. В 1985 году в возрасте 17 лет он стал самым юным победителем Уимблдона, а на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевал золотую медаль. Беккер входит в Международный зал теннисной славы.

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