Экс-первую ракетку мира могут посадить на 7 лет за сокрытие собственности

Экс-первой ракетке мира Борису Беккеру грозит 7 лет тюрьмы за сокрытие информации о наличии имущества и денежных средств при процедуре банкротства.
В июне 2017 года немецкий спортсмен был признан банкротом. Сообщалось, что его долг достигал 54 млн фунтов. Иск к Беккеру подал коммерческий банк Arbuthnot Latham из лондонского Сити. Бывший спортсмен взял у банка в долг существенную сумму и не вернул её в срок — к октябрю 2015 года.
Как
Теннисист не признал вину по всем пунктам. Беккер должен будет явиться в суд на предварительное слушание 22 октября.
За время профессиональных выступлений на кортах Борис Беккер шесть раз становился победителем турниров Большого шлема. В 1985 году в возрасте 17 лет он стал самым юным победителем Уимблдона, а на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевал золотую медаль. Беккер входит в Международный зал теннисной славы.
Как сообщал ранее NEWS.ru, российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $3 тысячи за конфликт с судьёй в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open).
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