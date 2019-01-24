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Экс-наставник «Спартака» Каррера наслаждается отдыхом

Массимо Каррера Сергей Лантюхов/News.ru

Массимо Каррера

спорт [ версия для печати ]

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по-прежнему без работы, заявил переводчик итальянца в московском клубе Артём Фетисов.

«Насколько я знаю, Массимо продолжает отдыхать. Я подробно его не расспрашивал, но как понимаю, он приятно проводит время», — сказал Фетисов в интервью «Советскому спорту».

Он добавил, что не удивлён, что тренер до сих пор сидит без работы, так как «если бы ему так горело — куда-нибудь пристроился бы».

Массимо Каррера massimocarrera_officia/instagram.com

Массимо Каррера

Каррера ушёл из «Спартака» из-за неудовлетворительных результатов команды. Также косвенной причиной мог стать конфликт итальянца с некоторыми игроками команды, в том числе с капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым и защитником Ещенко, который открестился от «слива» Карреры.

Каррера привёл москвичей к победе в чемпионате России — 2016/17. С ним «Спартак» также завоевал Суперкубок страны.


#футбол #МассимоКаррера #СпартакМосква
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