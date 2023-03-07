Экс-министр спорта России отреагировал на отстранение Винер от гимнастики Экс-министр спорта России Сысоев заявил, что Ирину Винер лишают права на работу тренером

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Ирина Винер

Главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер лишают права на профессию, заявил экс-министр спорта России Валерий Сысоев, комментируя ее отстранение от участия в международных соревнованиях на два года по решению Фонда гимнастической этики. По его словам, возвращаться к ситуации с ее поведением на Олимпиаде в Токие неправильно. Он считает, что меры нужно было принимать "по горячим следам", а не спустя полтора года.

Винер можно любить или не любить. Но это человек, который продвигает и развивает вид спорта во всем мире. Теперь же получается, что этого человека, по сути, лишают права на профессию, — считает Сысоев.

Экс-министр спорта считает, что санкции против Винер являются продолжением атак на российский спорт. Он убежден, что в российскую спортивную историю пытаются внести хаос. Об этом говорит и то, что российские спортсмены на Олимпиаде вытсупают в нейтральном статусе.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) ранее отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер от работы на соревнованиях на два года, сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG). Разбирательство в отношении тренера национальной команды было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, а также с публичными заявлениями Винер в СМИ по результатам сборной России на Олимпийских играх в Токио, признанными «оскорбительными» и нарушающими правила FIG.