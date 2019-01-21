Экс-игрок ЦСКА покинет «Бешикташ»

https://news.ru/storage/news/cc72ac755f016270f7095c6651ec6c1c/6fa5309e-7ff4-43b3-932c-f8b4842bea44_850.jpg Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вагнер Лав

Экс-футболист московского ЦСКА Вагнер Лав достиг договорённости о расторжении контракта с турецким «Бешикташем». Об этом сообщил A Bola.

О расторжении договора будет объявлено в ближайшее время. По информации издания, руководство «Бешикташа» не рассчитывает на Вагнера Лава, поэтому в последнее время он тренировался с молодёжной командой.

В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 16 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами. Также Лав не получал заработную плату на протяжении 5 месяцев из-за финансовых трудностей команды. Не исключено, что бразильский форвард продолжит карьеру в «Кортинансе».

Ранее News.ru сообщал о том, что агент Вагнер Лава Эвандо Феррейра не исключил вариант с продолжением карьеры своего подопечного в ЦСКА.