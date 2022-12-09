Экс-игрок ЦСКА оценил вероятность выхода Аргентины Месси в полуфинал ЧМ Экс-футболист Корнаухов: у Аргентины небольшое преимущество перед Нидерландами из-за Месси

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Олег Корнаухов

В предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре между сборной Нидерландов и командой Аргентины нет явного фаворита, но небольшое преимущество можно отдать подопечным Лионеля Скалони из-за наличия в составе нападающего ПСЖ Лионеля Месси, рассказал в беседе с NEWS.ru экс-защитник московского ЦСКА и нынешний директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов. По его словам, Месси – футболист, который может решить исход любой игры, однако из-за показанного аргентинцами футбола нельзя их отнести к фаворитам турнира. В то же время Корнаухов считает, что Нидерланды могут создать проблемы для Аргентины.

Для Месси это очень важный чемпионат, он должен его выиграть и стать Богом для Аргентины, потому что пока он не привезет Кубок мира, для аргентинских болельщиков он не запрыгнет на эту ступень, хотя то, что он футболист мирового уровня и поцелованный Богом – не обсуждается. Сборная Нидерландов – молодая команда с опытнейшим прагматичным тренером, это очень управляемая команда, которая может по-разному строить свою философию в конкретном матче. Это будет игра с равными шансами для обеих команд, но плюс для Аргентины – это Месси, — сказал Корнаухов.

Матч сборных Аргентины и Нидерландов пройдет 9 декабря в 22:00 мск на стадионе «Лусаил Иконик». В 1/8 финала аргентинцы обыграли команду Австралии со счетом 2:1, а Нидерланды одолели США со счетом 3:1.