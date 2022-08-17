Экс-главу оргкомитета Олимпиады в Токио арестовали по делу о взятке Экс-главу оргкомитета Олимпиады в Токио Такахаси арестовали по делу о взятке

Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press

В Японии арестован бывший глава организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Харуюки Такахаси. Его подозревают в получении взятки в размере 45 млн иен (около $330 тысяч), сообщает телеканал NHK.

По данным следствия, компания Dentsu, возглавляемая Такахаси, получила указанную сумму от спонсора Олимпиады — производителя мужской и офисной одежды AOKI — за консалтинговые услуги. Практически в то же время AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для комитета и использование Игр.

Согласно законодательству Японии, директор оргкомитета, будучи госслужащим, не может получать вознаграждения за деятельность, связанную с его работой. Это запрещает и Международный олимпийский комитет.

Такахаси утверждает, что консалтинговые услуги, оказанные AOKI, касались спорта в целом и не имели отношения к ОИ. Виновным он себя не признает. Некоторое время назад у него дома, а также в офисе Dentsu были проведены обыски.

Ранее сообщалось, что еще один из руководителей оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори оказался в центре скандала. Он заявил, что увеличение числа женщин в различных спорткомитетах и федерациях Японии сказывается на времени проведения заседаний. Якобы представительницы слабого пола слишком болтливы. Пользователи соцсетей раскритиковали Мори и потребовали его отставки.