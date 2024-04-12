Создателю Международного союза биатлонистов вынесли приговор за коррупцию Экс-глава IBU Бессеберг приговорен к трем годам тюрьмы за коррупцию

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Андерс Бессеберг

В Норвегии к трем годам и одному месяцу лишения свободы приговорен бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, сообщает NRK. Спортивного функционера, который инициировал создание организации и возглавлял ее более 25 лет, признали виновным в коррупции. Также его обязали выплатить 1,4 млн норвежских крон (около €121 тысячи).

67-страничный приговор зачитывали в течение нескольких часов. Бессеберга признали виновным по всем пунктам обвинения. Среди них поход к секс-работницам, а также поездки на охоту в Россию, Австрию и Чехию. Осужденный сразу же обжаловал приговор.

Ранее сообщалось о подозрении австрийской прокуратуры в отношении президента Международного союза биатлонистов шведа Олле Далина. Его также подозревали в совершении финансовых преступлений, связанных с продажей прав на трансляции турниров под эгидой IBU.

Далин, комментируя доклад комиссии IBU по расследованию коррупции и допинга, заявлял, что организация будет контролировать все национальные федерации. Он подчеркивал, что они должны соответствовать стандартам прозрачности.