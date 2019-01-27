Экс-директор WADA засомневался в методах борьбы с допингом

https://news.ru/storage/news/5de8c1f3da8f26be0e896923e08a8b6f/c2e2251b-d141-4e71-bc1d-e238d190e7b9_850.jpg АГН"Москва"

Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA), нынешний руководитель антидопинговой структурой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Дэвид Хоумен поделился мнением о методах тестирования WADA.

«Паспортом крови можно манипулировать. Немало очень богатых людей, которые ищут способы преодоления антидопинговых правил», — цитирует Хоумена The Telegraph.

Он добавил, что анализы мочи, которые используются WADA, также малоэффективны при выявлении случаев приёма запрещённых препаратов. Хоумен сравнил спортсменов, принимающих допинг, с преступниками и заметил, что при поимке мошенников тесты организации не сработали бы.

Ранее News.ru сообщал, что биатлонист Тарьей Бё обвинил WADA в трусости из-за ситуации с РУСАДА.