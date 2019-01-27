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Экс-директор WADA засомневался в методах борьбы с допингом

АГН"Москва"

спорт [ версия для печати ]

Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA), нынешний руководитель антидопинговой структурой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Дэвид Хоумен поделился мнением о методах тестирования WADA.

«Паспортом крови можно манипулировать. Немало очень богатых людей, которые ищут способы преодоления антидопинговых правил», — цитирует Хоумена The Telegraph.

Он добавил, что анализы мочи, которые используются WADA, также малоэффективны при выявлении случаев приёма запрещённых препаратов. Хоумен сравнил спортсменов, принимающих допинг, с преступниками и заметил, что при поимке мошенников тесты организации не сработали бы.

Ранее News.ru сообщал, что биатлонист Тарьей Бё обвинил WADA в трусости из-за ситуации с РУСАДА.


#допинг #WADA
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