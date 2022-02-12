Экс-глава WADA призвал Россию взять тайм-аут на несколько ОИ

России, возможно, следует на время отказаться от участия в Олимпийских играх, чтобы взять ситуацию с допингом под контроль. Такого мнения придерживается бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, сообщает Reuters. Он считает, что российским спортсменам напрасно разрешили выступать под флагом Олимпийского комитета РФ.

Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмёте это под контроль. Русские не помогают сами себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ни в чём не признаются, обжалуют каждое решение, — приводит агентство его слова.

Паунд также посетовал на то, что российским спортсменам после допинговых скандалов разрешили выступать на международных соревнованиях под флагом Олимпийского комитета РФ. По его мнению, это было слишком мягким решением.

Ранее сообщалось, что МОК и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) против решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от соревнований 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что комитет желает как можно скорейшего разрешения ситуации. Он также призвал к сдержанности в высказываниях в отношении российской спортсменки.