«Гнать пинком»: Драчёв жёстко раскритиковал сборную России по биатлону

https://static.news.ru/photo/9e0c1cee-42e3-11eb-ac81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону и экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв раскритиковал выступления отечественных спортсменов и работу специалистов в национальной сборной в текущем сезоне. Эксперт буквально обрушился с критикой на коллег.

Я был инициатором, чтобы не менять [главного тренера сборной России по биатлону Анатолия] Хованцева, чтобы сохранить систему, которая привела к медалям на взрослом и юниорском чемпионатах мира. Но люди из правления начали говорить: «Давайте поменяем тех, этих, отдадим все полномочия [Валерию] Польховскому» , — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, Хованцев, отвечая за подготовку молодёжи к предстоящим соревнованиям, использовал грамотную взаимозаменяемость и выверенную работу наставников на всех уровнях, чтобы система не менялась от уровня к уровню, только, конечно, с увеличением нагрузок. Однако в данный момент, по мнению Драчёва, «всё рухнуло», а в сборную пришли «безграмотные специалисты». Судя по всему, собеседник издания имеет в виду Владимира Королькевича и Роберта Кабукова, отвечая на соответствующий вопрос.

Знаю, как велись все эти игры. Всю эту командочку надо гнать пинком под одно место. Они разваливали наш биатлон шесть лет, но им вновь позволили вернуться к власти, — резюмировал Драчёв.

Причины неудач сборной РФ по биатлону прокомментировал накануне главный тренер национальной команды Валерий Польховский. По его мнению, некоторые спортсмены думают, что они могут «разбегаться» на этапах Кубка мира, наращивать форму за счёт первых гонок сезона, однако мировой спорт давно отошёл от данной практики, а мы, к сожалению, всё ещё мыслим так, стараемся подражать.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что спортсмены, попавшие в национальную команду, должны соответствовать ей и выступать на приемлемом уровне. Анализируя неудачные выступления российской биатлонной сборной в сезоне-2020/21, он заявил, что если атлеты не в состоянии держать удар и воспринимать негативные слова, то им надо идти работать библиотекарями или торговцами на рынке.

Ранее NEWS.ru писал, что Губерниев пообещал денежную премию первому российскому биатлонисту, который завоюет медаль. Сборная страны к неудовольствию болельщиков остаётся без наград уже 38 гонок подряд.