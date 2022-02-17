Экс-глава РУСАДА призвал «не переводить стрелки» в деле Камилы Валиевой

Фигуристка Камила Валиева несовершеннолетняя и находится в статусе защищённого спортсмена, поэтому основное подозрение в допинговом скандале на Играх в Пекине скорее всего ляжет на тренерский состав, врачей и тех, кто «принимает решения», считает бывший руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Вместе с этим он призвал не «переводить стрелки» на врачей раньше времени и дождаться завершения расследования, пишет «Царьград».

Наверное, там всё не так просто, как это пытаются подать. Я часто видел, как стрелки пытались перевести на врачей; врачи исполнители большей частью. А есть десижн-мейкеры, те, кто принимают решения. Поэтому не будем переводить. Пусть расследование спокойно разберётся. Главное, очень важно сейчас эмоциональное состояние, — подчеркнул Ганус.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд предположил, что триметазидин, применение которого запрещено Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), мог оказаться в организме российской фигуристки Камилы Валиевой вследствие того, что она употребляла некачественные продукты питания. Именно этот аргумент стал решающим для допуска спортсменки к участию в личном первенстве Олимпийских игр в Пекине.