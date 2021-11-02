Экс-глав ФИФА и УЕФА обвинили в мошенничестве

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер обвинён в мошенничестве. Об этом сообщает Sky Sports, со ссылкой на прокуратуру Швейцарии.

85-летний бывший чиновник обвиняется в том, что позволил незaконно обогатиться Мишелю Платини, который на момент совершения прeступления занимал пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Рeчь идёт о присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков. Платини и Блаттeр могут предстать перед судом в ближайшие месяцы, сообщает издание.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открылo дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Блаттерa по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков Платини.

Также Блаттера обвиняли в продаже телеправ Карибского футбольного союза (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за $600 тысяч, что на тот момент было намного ниже рыночной стоимости. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновника до шести лет.

Ранее сообщалось, что в отношении Блаттера идёт расследование из-за кредита ФИФА, который был предоставлен Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго (TTFA) в апреле 2010 года.