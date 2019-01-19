Экс-футболист сборной РФ попробовал забить вратарю КХЛ

https://news.ru/storage/news/a99634cff069ac6b5762998fa86e93b5/894886e4-58e9-4fd2-b641-f33e5d004b10_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв принял участие в Мастер-шоу Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В конкурсе «Надёжная защита» Сычёв исполнил один из буллитов в команде дивизиона Чернышева футбольным мячом. Реализовать бросок не удалось.

Он прокомментировал ситуацию с омским «Авангардом», которому пришлось переехать в Подмосковье из-за проблем с домашней ареной.

«Приятно находиться на таком празднике хоккея, где много хоккейных звёзд собрано. Ситуация с омским Авангардом? Обидно, что команда переехала в Балашиху, но я знаю, что хоккеисты связь с родными местами», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Мастер-шоу и Матч Звёзд проходят 19 и 20 января в Казани.

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