Экс-футболист сборной РФ попробовал забить вратарю КХЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв принял участие в Мастер-шоу Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В конкурсе «Надёжная защита» Сычёв исполнил один из буллитов в команде дивизиона Чернышева футбольным мячом. Реализовать бросок не удалось.
Он прокомментировал ситуацию с омским «Авангардом», которому пришлось переехать в Подмосковье из-за проблем с домашней ареной.
«Приятно находиться на таком празднике хоккея, где много хоккейных звёзд собрано. Ситуация с омским Авангардом? Обидно, что команда переехала в Балашиху, но я знаю, что хоккеисты связь с родными местами», — передаёт его слова корреспондент News.ru.
Мастер-шоу и Матч Звёзд проходят 19 и 20 января в Казани.
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