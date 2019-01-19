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Экс-футболист сборной РФ попробовал забить вратарю КХЛ

Dmitry Golubovich/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв принял участие в Мастер-шоу Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В конкурсе «Надёжная защита» Сычёв исполнил один из буллитов в команде дивизиона Чернышева футбольным мячом. Реализовать бросок не удалось.

Он прокомментировал ситуацию с омским «Авангардом», которому пришлось переехать в Подмосковье из-за проблем с домашней ареной.

«Приятно находиться на таком празднике хоккея, где много хоккейных звёзд собрано. Ситуация с омским Авангардом? Обидно, что команда переехала в Балашиху, но я знаю, что хоккеисты связь с родными местами», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Мастер-шоу и Матч Звёзд проходят 19 и 20 января в Казани.

Как писал News.ru, президент клуба КХЛ оправдал распитие игроками алкоголя.


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