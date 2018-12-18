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Экс-футболист Савин продержался в «Ак Барсе» четыре дня

Евгений Савин instagram.com/Евгений Савин

Евгений Савин

спорт [ версия для печати ]

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с форвардом Евгением Савиным. Произошло это спустя четыре дня после подписания просмотрового соглашения.

«Хоккейный клуб „Ак Барс“ благодарит Евгения Савина за совместную работу и желает удачи игроку в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба казанцев.

Интересно, что четыре дня в «Ак Барсе» — это вся хоккейная карьера Савина. В прошлом он — профессиональный футболист. После завершения карьеры игрока Евгений начал говорить о спорте. Сначала на телевидении, а затем и на YouTube.

В настоящий момент он снимает блог «КраСава», где освещает проблемы российского спорта. Контракт с «Ак Барсом» Савин заключил в рамках съёмки выпуска о хоккее.

Ранее News.ru сообщал, что вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский сделал первый шатаут в текущем сезоне НХЛ. 30-летний голкипер был признан второй звездой матча с «Вегасом».


#футбол #хоккей #АкБарс #ЕвгенийСавин
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