Экс-футболист Савин продержался в «Ак Барсе» четыре дня

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с форвардом Евгением Савиным. Произошло это спустя четыре дня после подписания просмотрового соглашения.
«Хоккейный клуб „Ак Барс“ благодарит Евгения Савина за совместную работу и желает удачи игроку в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба казанцев.
Евгений Савин в «Ак барсе» pic.twitter.com/ixW24xlkaB— ХК Ак Барс (@hcakbars) 18 декабря 2018 г.
Интересно, что четыре дня в «Ак Барсе» — это вся хоккейная карьера Савина. В прошлом он — профессиональный футболист. После завершения карьеры игрока Евгений начал говорить о спорте. Сначала на телевидении, а затем и на YouTube.
В настоящий момент он снимает блог «КраСава», где освещает проблемы российского спорта. Контракт с «Ак Барсом» Савин заключил в рамках съёмки выпуска о хоккее.
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