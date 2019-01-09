Экс-футболист «Динамо» перешёл в «Монако»

Полузащитник турецкого «Антальяспора» Вильям Венкер будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона за «Монако». Об этом сообщила пресс-служба монегасков.
В нынешнем сезоне футболист сыграл 9 встреч за турецкую команду, но не смог отметиться результативными действиями.
С 2014 по 2015 год Вильям Венкер играл за столичное «Динамо». Он принял участие в 42 матчах, отметившись двумя голами и отдав две голевые передачи.
News.ru ранее писал, что член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы организации.