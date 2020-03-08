https://static.news.ru/photo/e1f8c3d4-6176-11ea-9f68-fa163e074e61_660.jpg Руслан Жиганшин Фото: Руслан Жиганшин/vk.com

Чемпион России 2015 года по танцам на льду Руслан Жиганшин опроверг информацию о своём исчезновении. По словам спортсмена, его телефон всегда доступен.

Всё в порядке! Никуда не пропадал, телефон всегда включен, — сообщил он РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что мать российского экс-фигуриста Руслана Жиганшина подала заявление в полицию в связи с уходом сына из дома. Однако тренер группы, в которой работает Жиганшин, опровергла эту информацию и сообщила, что с экс-фигуристом всё нормально.

NEWS.ru писал, что в Японии исчез украинский бегун и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко. Он отправился «покорять» стратовулкан Фудзияму 26 февраля, а 28 февраля с ним пропала связь.