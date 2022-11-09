Экс-чемпион мира по боксу осудил WBC за исключение россиян из рейтингов Экс-чемпион мира Дрозд: WBC теряет авторитет из-за исключения россиян из рейтингов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Григорий Дрозд

Исключая российских спортсменов из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), организация теряет свой авторитет, рассказал Lenta.ru боксер Григорий Дрозд. Он отметил, что относится к такому сообщению крайне негативно, так как сам является чемпионом мира именно по версии этой организации. Он напомнил, что в России, помимо него, есть еще четыре чемпиона мира по версии WBC. Ранее президент WBC Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из своих рейтингов.

Я отношусь к этой новости очень негативно, так как я сам бывший чемпион мира по версии WBC <...> Я напомню, что у нас пять чемпионов по версии WBC в России: Юрий Арбачаков, Олег Маскаев, Костя Цзю, я и Артур Бетербиев. Поэтому российские традиции в этой организации очень глубокие, — пояснил Дрозд.

Боксер убежден, что спорт должен быть вне политики. Он также отметил, что политическая ситуация в мире может измениться, но память о таких решениях руководителей организации сохранится еще надолго.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее выступил против полной политизации в спорте и наказания российских и белорусских спортивных организаций. По его словам, конфликт на Украине, ставший поводом для введения западных санкций, не был начат представителями спорта или членами МОК из России. Ограничительные меры не должны на них распространяться