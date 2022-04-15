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Спорт

Экс-чемпион Glory: в новостях информация о России искажается

«Всё совсем так как»: бразильский чемпион рассказал о предвзятом отношении к России в СМИ
16:03, 15 апреля 2022
Экс-чемпион Glory: в новостях информация о России искажается Фото: unsplash.com
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Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе бразилец Сауло Кавалари в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что иностранные информационные порталы показывают предвзятое отношение к России. Бразилец признался, что часто разговаривает с родственниками по видеосвязи и хочет, чтобы они посетили Москву.

Тема спецоперации в Бразилии освещается, как и в любой другой стране. Сейчас я живу в Россию, и приглашал сюда своих родственников. Хочу, чтобы они посетили Москву. По видеосвязи я показываю, что здесь не совсем всё так, как освещается в наших СМИ. В новостях информация искажается, — сказал Кавалари.

15 апреля Кавалари предстоит бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком в организации Pravda. Встреча состоится в Москве. В предыдущем поединке по правилам бокса Дацик проиграл Зелимхану Дукаеву по прозвищу Пулемётчик.

Дацик провёл 14 поединков по правилам MMA, в шести из которых одержал победу (все — досрочно), а в восьми потерпел поражение. Также он выступал в кикбоксинге, где выиграл шесть боёв из восьми. В последнем из них он проиграл легендарному Жерому Ле Банне.

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