Экс-боец ММА оценил шансы Маска и Цукерберга на ринге Бывший боец ММА Семенов усомнился в возможности поединка Маска и Цукерберга на ринге

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Илон Маск

Заявление о встрече на ринге между главой американской корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом и американским миллиардером, владельцем Twitter Илоном Маском является попыткой медийных личностей привлечь к себе еще больше внимания, рассказал в беседе с Lenta.ru российский экс-боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов. По его мнению, Маск и Цукерберг вряд ли выйдут на ринг.

Заявить — это частичка дела, а вот выйти и подраться — это основная часть, это не так просто, — высказал мнение спортсмен.

Как предположил Семенов, информационная составляющая поможет заработать денег, и создаваемый ажиотаж вокруг гипотетического боя — это хороший рекламный ход. Зрители будут наблюдать за поединком только из-за хайпа, однако со спортивной точки зрения встреча вряд ли будет интересной, заявил российский боец, добавив, что не готов поставить ни на кого из ее участников.

Хорошо подготовиться в короткие сроки, чтобы на это было интересно смотреть, нереально. На уровне «что-то покидать, помахать руками» — можно. Видимо, походят вдвоем на бокс. <...> Пускай победит хоть кто-то, хотя бы пускай даже дойдет до этого, чтобы они вышли, — считает Семенов.

Ранее Маск написал в Twitter о желании выяснить отношения с Цукербергом на ринге. Тот, в свою очередь, ответил согласием. Ситуация связана с конфликтом по поводу планов Meta разработать приложение-конкурент Twitter, после чего Маск начал всячески публично оскорблять Цукерберга.